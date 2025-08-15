Ричмонд
В Бобруйске на одном из местных предприятий погиб рабочий

В Бобруйске во время демонтажа трубы на одном из местных предприятий погиб рабочий. Об этом информирует СК.

Инцидент произошел утром 14 августа. Разнорабочий выполнял демонтаж металлической конструкции в цеху, и во время резки газосварочным оборудованием элемент трубы попал ему в голову. Рабочий потерял равновесие и упал с вышки-туры на бетонный пол.

Бригада скорой помощи проводила реанимационные мероприятия, но мужчина в итоге умер от полученных травм. Следственно-оперативная группа провела опрос очевидцев и изъяла необходимые документы по охране труда и технике безопасности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи выяснят причины и условия, которые способствовали гибели рабочего.