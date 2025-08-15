В Бобруйске на одном из местных предприятий погиб рабочий

Инцидент произошел утром 14 августа. Разнорабочий выполнял демонтаж металлической конструкции в цеху, и во время резки газосварочным оборудованием элемент трубы попал ему в голову. Рабочий потерял равновесие и упал с вышки-туры на бетонный пол.