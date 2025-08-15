Бастрыкин взял на контроль дело о жестоком убийстве судьи под Волгоградом

Волгоградскую область потрясла страшная новость: 14 августа в городе Камышин было обнаружено тело федерального судьи Василия Ветлугина. Обстоятельства гибели оказались по-настоящему шокирующими — мужчина скончался от огнестрельных и множественных колото-резаных ранений, что говорит об особой жестокости преступления, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу следкома. Глава СК РФ взял дело на личный контроль.
Следователи регионального управления СК России по Волгоградской области сработали молниеносно. Подозреваемого поймали буквально по горячим следам. Сейчас в отношении задержанного завели уголовные дела по статьям «убийство, совершенное с особой жестокостью» и «незаконное хранение огнестрельного оружия». Следователи работают в усиленном режиме, стремясь как можно скорее установить истинные мотивы этого шокирующего преступления, которое потрясло весь регион. В ближайшее время решится вопрос об избрании для него меры пресечения — скорее всего, это будет заключение под стражу, учитывая тяжесть предъявленных обвинений.
Такое резонансное дело не могло остаться без внимания на самом высоком уровне. Глава Следственного комитета России лично поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрию Буравцову доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.