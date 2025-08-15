Бастрыкин взял на контроль дело о жестоком убийстве судьи под Волгоградом

Следователи регионального управления СК России по Волгоградской области сработали молниеносно. Подозреваемого поймали буквально по горячим следам. Сейчас в отношении задержанного завели уголовные дела по статьям «убийство, совершенное с особой жестокостью» и «незаконное хранение огнестрельного оружия». Следователи работают в усиленном режиме, стремясь как можно скорее установить истинные мотивы этого шокирующего преступления, которое потрясло весь регион. В ближайшее время решится вопрос об избрании для него меры пресечения — скорее всего, это будет заключение под стражу, учитывая тяжесть предъявленных обвинений.