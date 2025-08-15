Ричмонд
Минчанин не верил, что мать не может ходить, и убил ее

Житель Минска не верил, что его мать не может ходить, и убил ее. Фигурант находится под стражей. Об этом информирует СК.

Инцидент произошел в июле этого года. Обвиняемый — 52-летний мужчина. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он жестоко избил свою престарелую мать, после чего лег спать. Утром мужчина обнаружил жертву без признаков жизни. Следы преступления он попытался скрыть.

Правоохранители задержали мужчину. Согласно данным следствия, мать фигуранта являлась инвалидом. Фигурант проживал с ней. Мужчина не верил, что женщина не может ходить. Периодически он ее избивал, требуя встать. На данный момент обвиняемый находится под стражей.