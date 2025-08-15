Минчанин не верил, что мать не может ходить, и убил ее

Инцидент произошел в июле этого года. Обвиняемый — 52-летний мужчина. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он жестоко избил свою престарелую мать, после чего лег спать. Утром мужчина обнаружил жертву без признаков жизни. Следы преступления он попытался скрыть.
Правоохранители задержали мужчину. Согласно данным следствия, мать фигуранта являлась инвалидом. Фигурант проживал с ней. Мужчина не верил, что женщина не может ходить. Периодически он ее избивал, требуя встать. На данный момент обвиняемый находится под стражей.