Уголовное дело возбудили после похищения челябинки из-за денег

Ранее мы рассказывали, что в Челябинске троих местных жителей будут судить за похищение девушки, вымогательство и разбой. По версии следствия, вечером 7 мая 2024 года обвиняемые около дома № 168 на проспекте Победы похитили на автомобиле 22-летнюю девушку. Они удерживали потерпевшую против её воли и требовали у мужа девушки передать им 100 тысяч рублей, угрожая её убийством.