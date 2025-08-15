Ричмонд
Уголовное дело возбудили после похищения челябинки из-за денег

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту похищения девушки и вымогательства у неё денег. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщили в информационном центре СКР.

Источник: Pchela.News

Ранее в соцсетях появилась информация, что группа мужчин пыталась похитила девушку и требовала у неё денег за освобождение.

— Ей удалось выбраться, однако ей продолжают поступать угрозы, — говорится в сообщении.

Девушка в соцсетях рассказала, что в момент похищения ей связали руки, чтобы она не могла сообщить о происходящем родственникам.

Оказалось, что у девушки произошёл конфликт с родственниками мужа в одном из местных заведений общественного питания.

— Девушка попросила семью мужа оформить кредит, который в результате не выплачивала. Все участники произошедшего установлены и опрошены, — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

О ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах доложат председателю СК России Александру Бастрыкину.

Ранее мы рассказывали, что в Челябинске троих местных жителей будут судить за похищение девушки, вымогательство и разбой. По версии следствия, вечером 7 мая 2024 года обвиняемые около дома № 168 на проспекте Победы похитили на автомобиле 22-летнюю девушку. Они удерживали потерпевшую против её воли и требовали у мужа девушки передать им 100 тысяч рублей, угрожая её убийством.