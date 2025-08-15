День НЮптуна. Толпа нудистов на пляже устроила танцы вокруг ребенка

В п. Коктебель в Крыму на днях собралась толпа голых взрослых. Это вовсе не сюжет для тревожных сводок, а вполне обычный День Нептуна на знаменитом нудистском побережье. Вот только в этот раз веселые разрисованные тети и дяди привлекли внимание не только местных жителей, но и полиции. Оказалось, что на празднике среди резвившихся взрослых оказался ребенок, которому на вид 6−8 лет. Теперь предстоит выяснить, что же на самом деле происходило на этом колоритном празднике, который, между прочим, давно стал визитной карточкой Коктебеля, а заодно — чем все это может обернуться для местных нудистов.
Танцы вокруг ребенка.
В Коктебеле на днях прошел не просто праздник, а настоящее шоу «без купюр», где взрослые радостно пляшут «в чем мать родила», а где-то посреди вакханалии внезапно оказывается ребенок. Сцена, конечно, впечатляющая: вокруг девочки лет 6−8 пританцовывают разрисованные и абсолютно обнаженные тети и дяди.
Праздник этот, между прочим, не какой-то там подпольный шабаш. Оказалось, что это День Нептуна — событие с историей, традициями и громкой славой на весь Коктебель.
Как рассказано на сайте мероприятия, все началось, когда творческий бунтарь и поэт Максимилиан Волошин решил, что этот поселок — идеальное место, чтобы не только творить, но и загорать в стиле «ню». Так и пошло-поехало: к началу XX века Коктебель превратился в центр празднования для нудистов.
Со временем натуристы обзавелись своими традициями. Одна из главных — ежегодное празднование Дня Нептуна, когда местные и заезжие сторонники свободы от трусов и предрассудков собираются у моря. Здесь принято чествовать обнаженное тело, сливающееся с природой, морем и солнцем. К слову, событие исключительно взрослое, где главные атрибуты — отсутствие одежды, хорошее настроение и максимальная любовь к свободе.
Проводится этот праздник обычно в первое или второе воскресенье августа — когда Черное море уже прогрелось до солидных +24…+25.
Ждет ответственность?
Если кто-то решил, что это просто очередной эпизод из жизни творческих натуристов, полиция Крыма думает иначе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Крым, зоркий глаз мониторинга уже поймал в интернете публикацию, где группа туристов устроила на пляже что-то уж совсем экзотическое, да еще и с ребенком в кадре.
В данный момент идет тщательная проверка: ищут всех участников праздника. По итогам обещают дать правовую оценку.
Как пояснил «АиФ-Крым» юрист Евгений Моторин, данная ситуация действительно требует многоуровневой правовой оценки. Прежде всего, речь идет об административной ответственности: если пляж официально не признан нудистским, организаторы мероприятия могут быть привлечены по статье 6.8 КоАП РФ за нарушение общественного порядка и получить штраф до 5 тысяч рублей. Если же будет установлено, что происходила публичная демонстрация наготы (ст. 20.1 КоАП), штраф для организаторов может вырасти до 100 тысяч.
Однако на этом риски не заканчиваются. В случае если будет доказано, что действия участников носило намеренно развратный характер в присутствие ребенка, возможно возбуждение уголовного дела по статье 135 УК РФ, предусматривающей до трех лет лишения свободы.
«Ключевой фактор: осознавали ли участники, что ребенок наблюдает за ними, и было ли это целенаправленным элементом мероприятия, — отметил Евгений Моторин. — Даже на специализированных пляжах нахождение несовершеннолетних в зоне проведения эротических мероприятий может трактоваться как нарушение их прав. В этом случае к ответственности могут привлечь родителей — по статье 5.35 КоАП РФ (“Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей”)».
Юрист добавил, что сейчас, скорее всего, проверяют, был ли пляж официально отведен под нудизм, имелись ли предупреждающие знаки, а также кто сопровождал ребенка.
«В моей практике были случаи, когда подобные ситуации разрешались административными штрафами, но без уголовных последствий — так как не было доказательств умысла. Ключевой вопрос — где проходит грань между личной свободой и защитой детей. Закон здесь пока несовершенен», — констатировал Евгений Моторин.