День НЮптуна. Толпа нудистов на пляже устроила танцы вокруг ребенка

В п. Коктебель в Крыму на днях собралась толпа голых взрослых. Это вовсе не сюжет для тревожных сводок, а вполне обычный День Нептуна на знаменитом нудистском побережье. Вот только в этот раз веселые разрисованные тети и дяди привлекли внимание не только местных жителей, но и полиции. Оказалось, что на празднике среди резвившихся взрослых оказался ребенок, которому на вид 6−8 лет. Теперь предстоит выяснить, что же на самом деле происходило на этом колоритном празднике, который, между прочим, давно стал визитной карточкой Коктебеля, а заодно — чем все это может обернуться для местных нудистов.