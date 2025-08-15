«Не верил в инвалидность матери и именно из-за этого разозлился». В Минске сын до смерти избил престарелую

В Минске сын до смерти избил престарелую мать, не веря в ее инвалидность. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно информации следствия, 52-летний житель Минска жил вместе со своей сестрой, несовершеннолетней племянницей и 76-летней матерью-инвалидом, которая после операции не могла самостоятельно передвигаться. Между членами семьи часто возникали конфликты. Мужчина в состоянии опьянения поднимал руку на родных, высказывал угрозы. Нередко все перерастало в драку.
В июле 2025 года минчанин выпивал с друзьями и вернулся домой поздно. Между ним и престарелой матерью возникла ссора. Фигурант кричал на женщину, наносил ей хаотичные удары, требовал встать и не верил в то, что она этого сделать не может.
«Беспомощная женщина умоляла сына прекратить, однако тот, не желая ничего слышать, столкнул ее с дивана и продолжил причинять побои», — сообщили в ведомстве.
Безмолвными свидетелями происходившего стали сестра и племянница. Им мужчина приказал не выходить из спальни и заявил, что изобьет их, если они вмешаются или вызовут милицию. Девушки знали, что он слово сдержит и боялись звать на помощь.
В СК добавляют: в квартире стало тихо. А фигурант пошел на балкон. Выйдя с ножовкой в руках, он пошел в комнату матери, откуда издался истошный крик. Дочь выбежала на помощь женщине и потребовала все прекратить. Тогда мужчина все прекратил и ушел.
«Однако спустя недолгое время он вернулся и с еще большей силой продолжил избивать беззащитную жертву, требуя встать. Не добившись желаемого, мужчина потащил её к окну, угрожая выбросить из него, если она не встанет сама», — привели подробности в пресс-службе.
Услышав сказанное, дочь женщины попыталась вмешаться: она зашла в комнату и заметила, что пенсионерка лежит возле окна, а мужчина продолжает наносить удары. В какой-то момент фигурант все прекратил и лег спать в той же комнате, где на полу лежала женщина. Находившиеся в квартире сестра и племянница не осмелились помочь и вызвать милицию.
«Только ранним утром следующего дня минчанин обнаружил, что мать лежит на окровавленном полу. Он стал звать ее и просить подняться, однако она не подавала признаков жизни. В комнату прибежали остальные члены семьи, которые незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь и сотрудников милиции», — рассказали в Следственном комитете.
Мужчина пытался скрыть следы преступления, вытер кровь с пола. Позднее он признался, что сделал это «на автомате». В момент допроса дочь погибшей сообщила, что сама подвергалась насилию со стороны брата и неоднократно вызывала милицию. Женщина сообщила, что все сняла на мобильный телефон.
«Следователям обвиняемый пояснил, что не верил в инвалидность матери и именно из-за этого разозлился, стал наносить ей удары, угрожал отрезать ноги и выкинуть из окна. Вину в совершении убийства мужчина не признал», — обратили внимание в ведомстве.
Действия фигуранта были квалифицированы по пункту 2 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса — убийство заведомо престарелого. Минчанин заключен под стражу.
