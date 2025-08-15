Мужчина поджег родительский дом жены в Дрогичинском районе

В дежурную часть Дрогичинского РОВД обратилась 67-летняя жительница Бреста. Она рассказала, что ее 65-летний муж поджег дом. На место происшествия приехали милиционеры и восстановили картину случившегося.
Выяснилось, что супруги живут в областном центре, но на лето приезжают в родительский дом женщины. «Муж заявительницы, находясь за городом, употребил алкогольные напитки и пошел гулять по деревне. Вернувшись домой, супруга встретила нетрезвого мужа и уговаривала пойти отдыхать, однако это не понравилось фигуранту. Он начал скандалить. Потом зашел в сарай, схватил канистру с бензином, облил порог дома и поджег его», — рассказали подробности в УВД.
Испуганная женщина побежала к соседке и позвонила в МЧС. В результате пожара огонь частично повредил дом.