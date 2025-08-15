Взрыв произошел на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области

В Шиловском районе Рязанской области произошел крупный пожар на заводе «Эластик». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Как сообщает телеграм-канал Baza, три человека погибли и еще 20 пострадали. Предварительно, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности.
По данным РБК, возгорание началось со взрыва в пороховом цеху завода, специализирующегося на производстве синтетических волокон. Здание цеха полностью разрушено. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.