Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв произошел на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области

В пороховом цеху рязанского завода «Эластик» произошел взрыв и пожар. В результате ЧП пострадали не менее 20 человек.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Шиловском районе Рязанской области произошел крупный пожар на заводе «Эластик». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как сообщает телеграм-канал Baza, три человека погибли и еще 20 пострадали. Предварительно, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности.


По данным РБК, возгорание началось со взрыва в пороховом цеху завода, специализирующегося на производстве синтетических волокон. Здание цеха полностью разрушено. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.