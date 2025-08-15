Ричмонд
В Новосибирской области пресекли преступную схему с электронными платежами

В Новосибирской области пресечена преступная схема с электронными платежами.

Источник: Сиб.фм

Сотрудники Главного управления МВД России по Новосибирской области задержали группу подозреваемых, занимавшихся незаконными операциями с банковскими картами. Преступная деятельность была выявлена благодаря оперативной информации, после чего для её пресечения создали спецгруппу. В неё вошли представители Управления по борьбе с киберпреступлениями, уголовного розыска, экономической безопасности и других подразделений. Задержание прошло при поддержке бойцов Росгвардии.

По данным следствия, 36-летний житель Новосибирска, ранее судимый, длительное время скупал банковские карты у третьих лиц и обналичивал через них деньги через терминалы. В схеме также участвовали местные жители, выступавшие в роли дропперов. Кроме того, полиция задержала 30-летнего мужчину, который пытался перевезти крупную сумму в Москву. Его остановили в аэропорту «Толмачёво» при содействии сотрудников УТ МВД по СФО.

В ходе 15 обысков изъяли более 100 телефонов, 240 банковских карт и свыше 72 млн рублей наличными. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 187 УК РФ («Неправомерные операции с электронными средствами платежа»). Это первый подобный случай не только в регионе, но и в России.

Задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает устанавливать всех причастных и возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Ранее Сиб.фм писал о том, что полиция Новосибирска разыскивает подозреваемую в краже денег с банковской карты.