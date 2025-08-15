В Новосибирской области пресекли преступную схему с электронными платежами

По данным следствия, 36-летний житель Новосибирска, ранее судимый, длительное время скупал банковские карты у третьих лиц и обналичивал через них деньги через терминалы. В схеме также участвовали местные жители, выступавшие в роли дропперов. Кроме того, полиция задержала 30-летнего мужчину, который пытался перевезти крупную сумму в Москву. Его остановили в аэропорту «Толмачёво» при содействии сотрудников УТ МВД по СФО.