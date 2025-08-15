Ученый Новоселов объяснил, как шершни убили мужчину

Эксперт также отметил, что убить здорового мужчину могут девять укусов шершней. Однако опять же, всё будет зависеть от чувствительности человека к яду. По словам Якова Новоселова, сама реакция на укус наступает очень быстро. Поэтому после случившегося нужно приложить холодный компресс к месту укуса, чтобы сосуды сузились. Таким образом можно затормозить распространение яда по всему организму. Также место укуса нужно намазать антигистаминной мазью.