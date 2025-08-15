Ученый Новоселов объяснил, как шершни убили мужчину

В Новосибирске рабочий зеленого хозяйства СО РАН скончался после укусов шершней. Сейчас несчастный случай расследует Гострудинспекция региона. О том, что могло произойти с мужчиной из-за опасного насекомого, — в материале nsk.aif.ru.
Укусили в голову и шею.
Трагедия произошла 12 августа, когда рабочий занимался чисткой территории в лесном массиве Советского района в Новосибирске. В это время у него ухудшилось самочувствие, но мужчина успел сообщить, что ранее его укусили шершни в шею и голову. Через несколько минут он и вовсе потерял сознание.
На место оперативно прибыли врачи, которые полчаса боролись за жизнь пациента. Однако спасти его не удалось.
«В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая со смертельным исходом, в ходе расследования будут установлены обстоятельства и причины смерти работника. Также в рамках расследования проводится опрос, осмотр, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника», — уточнила заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Новосибирской области Светлана Загузина.
«Укус вызывает отек, воспаление, боль и жжение».
Что могло произойти с сотрудником, предположил кандидат медицинских наук, эксперт по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз Яков Новоселов. Он отметил, что шершни — самые опасные в Сибири насекомые. В них находится серьезное количество яда — до 2 мг в зависимости от величины и возраста шершня.
«Укус вызывает мощный отек, воспаление, боль и жжение. Может вызвать аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока. Чаще всего это все происходит у людей, у которых повышена чувствительность к укусам насекомых. Но стоит помнить, что шершень намного опаснее, чем пчела. Он не умирает после укуса, потому что шершень — сильное и довольно агрессивное насекомое», — объяснил эксперт.
Эксперт также добавил, что шершни точно атакуют человека, если он будет махать руками или быстро двигаться. А если человек убьет шершня, то после его гибели выделяется большое количество специальных феромонов, которые чувствуют другие шершни и моментально прилетают мстить за «товарища».
Эксперт также отметил, что убить здорового мужчину могут девять укусов шершней. Однако опять же, всё будет зависеть от чувствительности человека к яду. По словам Якова Новоселова, сама реакция на укус наступает очень быстро. Поэтому после случившегося нужно приложить холодный компресс к месту укуса, чтобы сосуды сузились. Таким образом можно затормозить распространение яда по всему организму. Также место укуса нужно намазать антигистаминной мазью.
«Если у человека повышенная чувствительность, и он об этом знает, то ему нужно везде возить с собой адреналин в шприце и дексаметазон. Укол нужно ставить немедленно, чтобы сохранить себе жизнь», — заключил Яков Новоселов.