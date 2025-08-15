Ричмонд
В двух селах Ростовской области ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

Глава Неклиновского района Дона уточнил ситуацию после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском районе Ростовской области ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА. Об этом сегодня, 15 августа, в своем телеграм-канале рассказал районный глава Василий Даниленко.

— В селе Покровское, на площади Спортивной, обнаружен фрагмент сбитого БПЛА. В селе Николаевка зафиксировано повреждение внешней стены одного частного дома. В границах пострадавших территорий введен режим ЧС, — написал Василий Даниленко.

По словам чиновника, на местах сейчас работают специалисты экстренных служб. Также к работе приступила комиссия по оценке ущерба.

Василий Даниленко напомнил жителям Неклиновского района, что при обнаружении подозрительных предметов нельзя подходить к ним близко. Нужно сразу же звонить по телефону «112».

Напомним, воздушную атаку прошедшей ночью отразили в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах. По данным властей региона, никто из людей не пострадал.

