Начальник и прораб, причастные к происшествию на ТЭЦ-2 во Владивостоке, задержаны

В результате обрушения кирпичной кладки погибли трое рабочих, двое получили травмы.

Источник: Прокуратура Приморского края

Следователи следственного комитета России по Приморскому краю задержали начальника и прораба строительно-монтажного участка, курировавших ремонтные работы на ТЭЦ-2 во Владивостоке. Им инкриминируется нарушение правил безопасности при ведении работ, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным следствия, 14 августа 2025 года во время демонтажа стены дымовой трубы на высоте свыше 22 метров обрушилась кирпичная кладка. В результате происшествия погибли трое рабочих, двое получили травмы, один из них находится в реанимации.

Должностные лица задержаны. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ.

В настоящее время с задержанными проводятся необходимые следственные действия.