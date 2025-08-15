Украли у предприятия новую лавочку и садовые качели. В Бобруйске возбудили уголовное дело против должностных лиц госпредприятия

УВД Могилевского облисполкома сообщило о возбуждении уголовного дела против замначальника и главного бухгалтера одного из госпредприятий Бобруйска. Они решили не ставить на баланс предприятия, а использовать в своих домах новую кованную лавочку и садовые качели на сумму свыше 2100 рублей. Теперь их ждет суд.