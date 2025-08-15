Ричмонд
Бывший вице-премьер Башкирии доставлен в уфимский СИЗО

Экс-вице-премьера Башкирии Алана Марзаева этапировали в Уфу.

Источник: Комсомольская правда

Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев, ранее содержавшийся в московском следственном изоляторе «Лефортово», был переведен в уфимский СИЗО. Ленинский районный суд продлил срок его содержания под стражей на два месяца.

Как сообщает издание «СобкорУфа», вопрос о месте проведения судебного процесса пока остается открытым. Шестому кассационному суду в Самаре предстоит определить, где будет рассматриваться дело. Известно, что следственные органы и прокуратура выступают за проведение процесса в Москве, чтобы избежать возможного конфликта интересов.

Напомним, Марзаев был задержан в сентябре 2024 года по подозрению в получении 37 миллионов рублей от компании «Дортрансстрой» за помощь в заключении государственных контрактов на дорожное строительство. Основные показания против экс-чиновника дал бывший министр транспорта региона Александр Клебанов, который скончался до начала судебного разбирательства.

