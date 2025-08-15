Бывший вице-премьер Башкирии доставлен в уфимский СИЗО

Напомним, Марзаев был задержан в сентябре 2024 года по подозрению в получении 37 миллионов рублей от компании «Дортрансстрой» за помощь в заключении государственных контрактов на дорожное строительство. Основные показания против экс-чиновника дал бывший министр транспорта региона Александр Клебанов, который скончался до начала судебного разбирательства.