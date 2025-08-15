Число раненых из-за ударов БПЛА по многоэтажкам в Курске выросло до 17

Число пострадавших из-за ударов дронов по Курску выросло до 17 человек, сообщили в пресс-службе СК России. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК).
«Погибла мирная жительница, еще 17 гражданских лиц получили ранения, повреждены жилые дома, здание школы», — говорится в сообщении.
В ночь на 15 августа БПЛА атаковал многоэтажку в Курске, в результате начался пожар. Ранее врио главы региона Александр Хинштейн сообщал о 12 пострадавших и одной погибшей.
По его словам, на базе филиала МФЦ № 3 в Курске открыто отдельное окно для пострадавших в ночной атаке.
