Автоблогера Венгалби приговорили к трем годам колонии за попытку дать взятку сотруднику ДПС

Дорогомиловский районный суд города Москвы вынес приговор автоблогеру Ахмеду Алиасхабову, более известному под псевдонимом Ахмед Венгалби (WENGALLBI). Он признан виновным в покушении на дачу взятки и приговорен к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу. Об этом сообщила пресс-служба судов города Москвы.
По информации пресс-службы, Ахмед Алиасхабов был признан виновным по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Дача взятки».
Телеграм-канал Mash пишет, что блогер был остановлен сотрудниками ГИБДД на Кутузовском проспекте в Москве. Причиной остановки стало управление автомобилем без водительских прав и с наглухо затонированными стеклами. По данным Mash, Алиасхабов предложил инспекторам 100 тысяч рублей, но они отказались от взятки, после чего блогер был доставлен в отдел полиции. Mash также уточняет, что размер назначенного судом штрафа составил 1 миллион рублей.