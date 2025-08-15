Ричмонд
Автоблогера Венгалби приговорили к трем годам колонии за попытку дать взятку сотруднику ДПС

Московский суд приговорил блогера Ахмеда Алиасхабова (Венгалби) к 3 годам колонии общего режима и 1 млн рублей штрафа за попытку дать взятку сотрудникам ГИБДД.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Дорогомиловский районный суд города Москвы вынес приговор автоблогеру Ахмеду Алиасхабову, более известному под псевдонимом Ахмед Венгалби (WENGALLBI). Он признан виновным в покушении на дачу взятки и приговорен к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу. Об этом сообщила пресс-служба судов города Москвы.

По информации пресс-службы, Ахмед Алиасхабов был признан виновным по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Дача взятки».

Телеграм-канал Mash пишет, что блогер был остановлен сотрудниками ГИБДД на Кутузовском проспекте в Москве. Причиной остановки стало управление автомобилем без водительских прав и с наглухо затонированными стеклами. По данным Mash, Алиасхабов предложил инспекторам 100 тысяч рублей, но они отказались от взятки, после чего блогер был доставлен в отдел полиции. Mash также уточняет, что размер назначенного судом штрафа составил 1 миллион рублей.