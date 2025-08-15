Автоблогера Венгалби приговорили к трем годам колонии за попытку дать взятку сотруднику ДПС

Телеграм-канал Mash пишет, что блогер был остановлен сотрудниками ГИБДД на Кутузовском проспекте в Москве. Причиной остановки стало управление автомобилем без водительских прав и с наглухо затонированными стеклами. По данным Mash, Алиасхабов предложил инспекторам 100 тысяч рублей, но они отказались от взятки, после чего блогер был доставлен в отдел полиции. Mash также уточняет, что размер назначенного судом штрафа составил 1 миллион рублей.