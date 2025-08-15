Возбуждено 19 уголовных дел против 11 человек. Правоохранители пресекли коррупционную схему при продаже кормовых добавок в Беларуси

Коррупционную схему, организованную 53-летним учредителем фирмы по изготовлению кормовых добавок, пресекли специалисты подразделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД и УВД Брестской области совместно с Генпрокуратурой.
Установлено, что учредитель фирмы за выбор его предприятия в качестве поставщика через своих подчиненных организовал систематическую и поэтапную передачу взяток руководителям ряда сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.
Сумма взяток составила около 100 тысяч рублей в эквиваленте.
По этому факту Генпрокуратура и следователи возбудили сразу 19 уголовных дел в отношении 11 фигурантов. Устанавливаются и другие эпизоды их преступной деятельности.
Кстати, в Бобруйске возбудили уголовное дело против должностных лиц госпредприятия, которые украли новую кованную лавочку и садовые качели.
Мы писали, что таможенники сказали о правилах ввоза электромобилей в Беларусь: передал права на ввезенный электромобиль россиянину — придется уплатить все пошлины и налоги.