Возбуждено 19 уголовных дел против 11 человек. Правоохранители пресекли коррупционную схему при продаже кормовых добавок в Беларуси

Правоохранители Брестчины завели 19 уголовных дел за взятки в 100 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Коррупционную схему, организованную 53-летним учредителем фирмы по изготовлению кормовых добавок, пресекли специалисты подразделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД и УВД Брестской области совместно с Генпрокуратурой.

Установлено, что учредитель фирмы за выбор его предприятия в качестве поставщика через своих подчиненных организовал систематическую и поэтапную передачу взяток руководителям ряда сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.

Сумма взяток составила около 100 тысяч рублей в эквиваленте.

По этому факту Генпрокуратура и следователи возбудили сразу 19 уголовных дел в отношении 11 фигурантов. Устанавливаются и другие эпизоды их преступной деятельности.

Кстати, в Бобруйске возбудили уголовное дело против должностных лиц госпредприятия, которые украли новую кованную лавочку и садовые качели.

Мы писали, что таможенники сказали о правилах ввоза электромобилей в Беларусь: передал права на ввезенный электромобиль россиянину — придется уплатить все пошлины и налоги.