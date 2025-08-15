Бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева перевели в СИЗО Уфы

Напомним, Алан Марзаев был задержан 30 сентября 2024 года. Он обвиняется в получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил 37 млн рублей от руководителей дорожно-строительной компании. За это он пообещал покровительство фирме и обеспечить заключение госконтрактов на строительство автодорог. Посредником при передаче взятки тогда выступил экс-министр транспорта Башкирии Александр Клебанов, который умер в марте.