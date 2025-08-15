Полиция проверила 113 иностранцев на стройке в Краснодаре

Сотрудники Управления по вопросам миграции провели проверку на строительном объекте на улице Сормовской. Все находившиеся там иностранцы были приезжими из стран Средней Азии.
Четверо иностранцев нарушили режим пребывания в России, в отношении них составили протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Двое работали без патента. 11 приезжих не соблюдали ограничения на осуществление отдельных видов деятельности, в отношении них составили протоколы по ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ.
К административной ответственности привлекли работодателей, которые незаконно трудоустроили иностранцев. Материалы проверки зарегистрированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).