15 тыс. разовых доз наркотиков изъяли у двух девушек в Уральске

Девушки были задержаны в лесополосе недалеко от города. При личном досмотре у них изъяли 30 свертков с порошкообразным веществом, обмотанных изолентой. Позже, при обыске их арендованной квартиры, полицейские нашли еще 125 свертков с аналогичным содержимым, пять контейнеров с порошком белого и красного цвета, один контейнер с веществом каменисто-темно-серого цвета, электронные весы, ZIP-пакеты и изоленту.