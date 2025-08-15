15 тыс. разовых доз наркотиков изъяли у двух девушек в Уральске

«В Уральске полицейские пресекли крупный канал сбыта синтетических наркотиков. В рамках оперативно-профилактического мероприятия “Қарасора — 2025” сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали двух девушек 1999 года рождения, подозреваемых в распространении запрещенных веществ методом “закладок”. (…) Согласно заключению экспертизы, изъято: альфа-PVP — 817,16 гр; мефедрон — 782,44 гр; гашиш — 192,13 гр. Общий вес составил 1 кг 599,6 гр, что эквивалентно примерно 15 тысячам разовых доз», — говорится в сообщении.
Девушки были задержаны в лесополосе недалеко от города. При личном досмотре у них изъяли 30 свертков с порошкообразным веществом, обмотанных изолентой. Позже, при обыске их арендованной квартиры, полицейские нашли еще 125 свертков с аналогичным содержимым, пять контейнеров с порошком белого и красного цвета, один контейнер с веществом каменисто-темно-серого цвета, электронные весы, ZIP-пакеты и изоленту.
По факту возбуждено уголовное дело, обе подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование, устанавливаются каналы поставки и возможные соучастники.