Троих нижегородок осудят за хищение бюджетных средств

По фабуле дела, в 2022 году глава некоммерческой организации попросила из бюджета средства для спортивного мероприятия для подростков. С двумя знакомыми она предоставила 9 фиктивных договоров на оплату гостиницы, питания и аренду площадки для мероприятия, по которым услуги якобы оказали подрядчики и самозанятые. На самом деле никакого мероприятия не было, полагает следствие.