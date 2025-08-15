В Новосибирской области осудили мужчину за финансирование терроризма

Суд полностью поддержал позицию прокурора Александра Бучмана и приговорил обвиняемого к девяти годам лишения свободы: первые три года в тюрьме, оставшийся срок в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 350 тыс. рублей.