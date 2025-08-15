В Новосибирской области осудили мужчину за финансирование терроризма

2-й Восточный окружной военный суд приговорил 28-летнего жителя Узбекистана к девяти годам лишения свободы за перевод денег террористической организации.
В Новосибирской области суд вынес приговор по уголовному делу о финансировании терроризма в отношении 28-летнего Мансурбека Сайфуддинова, гражданина Узбекистана. Он признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, сообщили в паблике Прокуратуры Новосибирска.
Следствием и судом установлено, что 5 августа 2024 года обвиняемый перевел денежные средства своему знакомому для дальнейшей передачи участнику международной организации, признанной террористической на территории РФ.
Преступная деятельность Сайфуддинова была пресечена сотрудниками УФСБ по Новосибирской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Суд полностью поддержал позицию прокурора Александра Бучмана и приговорил обвиняемого к девяти годам лишения свободы: первые три года в тюрьме, оставшийся срок в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 350 тыс. рублей.