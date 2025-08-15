Ричмонд
В Уфе задержали предпринимательницу по подозрению в хищении 33 млн рублей

В Уфе предъявили обвинение руководительнице АНО «Дирекция культурных программ».

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Башкирии предъявил обвинение предпринимательнице из Уфы по статье о растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Женщину подозревают в мошеннической схеме с госконтрактами на организацию культурных мероприятий.

Как установило следствие, в 2023 году бизнесвумен по сговору с руководителем концертного зала «Башкортостан» заключила контракт на 33 миллиона рублей, минуя конкурсные процедуры. Деньги перечислили за фиктивные услуги по подготовке площадки для массового мероприятия, а соответствующие акты подписали без проверки реального выполнения работ.

Похищенные средства сообщники разделили между собой. Сейчас следователи проводят обыски по месту жительства и работы подозреваемой, выясняя возможное участие других лиц и аналогичные преступления.

