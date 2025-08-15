Двое омичей наловили в Иртыше рыбы на 4 млн рублей и срок в колонии

Как пояснили в СУ СКР, не полагаясь на удачу, рыбаки 47 и 52 лет использовали запрещенное орудие лова: плавную сеть. Выехали на лодке, забросили в реку и поймали сразу восемь редчайших рыбин: занесенных в Красную книгу России сибирских осетров.