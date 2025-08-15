Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое омичей наловили в Иртыше рыбы на 4 млн рублей и срок в колонии

Рыбаки поймали восемь сибирских осетров, занесенных в Красную книгу Сибири.

Источник: Комсомольская правда

Следователи СУ СКР России завели уголовное дело на двух жителей Черлакского района. Они умудрились поймать в Иртыше рыбы почти на 4 млн рублей.

Как пояснили в СУ СКР, не полагаясь на удачу, рыбаки 47 и 52 лет использовали запрещенное орудие лова: плавную сеть. Выехали на лодке, забросили в реку и поймали сразу восемь редчайших рыбин: занесенных в Красную книгу России сибирских осетров.

Нанесенный государству ущерб составил 3 миллиона 850 тысяч рублей. По статье УК «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации» рыбакам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.