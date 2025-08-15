О замене гильз в экспертизе заявили на суде по делу Берденова

В нападении обвиняется экс-директор ТОО «Тұрғын үй Шымкент» Ернар Жиембай. Инцидент произошел 21 апреля 2025 года на автопарковке перед зданием акимата Шымкента. По данным следствия, Жиембай выстрелил из охотничьего ружья в Берденова пять раз.
Сторона защиты подала ходатайство об исключении из двух выводов из экспертного заключения, поскольку на экспертизу были направлены не изъятые на месте происшествия гильзы, а патроны данного калибра.
Как пояснил адвокат обвиняемого Нурдаулета Мусакулова, следователь изъял на месте происшествия пять гильз от ружья и их не передали на экспертизу.
Отец и общественный защитник обвиняемого Жиембай Пралиев заявил, что уголовное дело против его сына сфальсифицировано, поскольку при расследовании были допущены нарушения.
«21 апреля Берденова госпитализировали с тремя дробями в теле. На второй день старший следователь Алдияр Камытбек включает в протокол и забирает три дроби, одежду. Свидетели также сдают свою одежду на экспертизу. А дроби на экспертизу не пропускают. Они были добавлены впоследствии после моего заявления. В экспертном заключении также не установлено, сколько дробей было обнаружено в теле Берденова, какое количество извлекли и сколько в его теле осталось», — сказал Пралиев и просил представить в суде историю болезни Берденова.
Сам потерпевший Берденов заявлял, что в его теле до сих пор находятся около 60 дробей от охотничьего ружья.
Прокурор и представитель потерпевшего посчитали доводы защиты необоснованными и просили суд оставить без удовлетворения ходатайство стороны обвиняемого.
Судья Абинур Карабаев оставил открытым вопрос по ходатайству стороны защиты и обещал учесть озвученные ими данные при вынесении приговора. Историю болезни Берденова запросят адвокаты, в случае необходимости суд направит в больницу официальный запрос.
Ернар Жиембай обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса РК — «Убийство» и «Подготовка к преступлению и покушение на преступление». Судебный процесс начался 6 августа. Потерпевший по состоянию здоровья на суде не присутствует, его интересы защищает законный представитель.
Ранее в суде показали видео, на котором запечатлен момент покушения на Руслана Берденова.
Хронологию событий в тот злополучный день в суде представил прокурор Ерлан Садибеков. Когда Жиембай уже выстрелил в свою жертву, по его словам, он якобы пожалел о содеянном.
В суде сотрудники акимата Шымкента рассказали, как складывались взаимоотношения Берденова и Жиембая, когда они вместе работали.
