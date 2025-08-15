В Самаре вынесли приговор по делу о поджоге вертолета Ми-8

Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в совершении двух террористических актов на территории региона. Информация об этом размещена на сайте инстанции.
Установлено, что 22 июля 2024 года мужчина в составе организованной группы поджег распределительный щит, входящий в состав базовой станции одного из операторов связи. А через два дня он поджег военно-транспортный вертолет Ми-8 МТ, причинив значительный материальный ущерб Минобороны РФ и Приволжскому авиационному поисково-спасательному центру. Оба преступления были направлены на устрашение населения и на дестабилизацию деятельности органов госвласти РФ.
Суд приговорил самарца к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. При этом первые три года он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.