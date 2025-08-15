В Екатеринбурге скончался мужчина, которого сбил водитель Mazda

В Екатеринбурге произошло ДТП на улице Фронтовых Бригад. Водитель автомобиля Mazda 6 выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Он сбил пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет. Подробности сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга.