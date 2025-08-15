В Екатеринбурге скончался мужчина, которого сбил водитель Mazda

В Екатеринбурге произошло ДТП на улице Фронтовых Бригад. Водитель автомобиля Mazda 6 выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Он сбил пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет. Подробности сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга.
— В результате ДТП пешеход. 63-летний местный житель, был доставлен в больницу. Впоследствии мужчина скончался от полученных травм, — сообщает ведомство.
Иномаркой управлял 47-летний житель Сысерти. Его стаж вождения — 27 лет. К административной ответственности привлекался девять раз. Полицейские проводят расследование.
На водителя авто составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора». Также по части 1 статьи 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».