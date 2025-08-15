Более миллиона незаконных рублей к зарплате за 2,5 года. Под суд за хищение крупной суммы пойдут директор и бухгалтер сельхозпредприятия Гродненской области

Схема работала 2,5 года и принесла директору и бухгалтеру более одного миллиона рублей. Большую часть суммы руководитель спустил на азартные игры. Сейчас директор и бухгалтер под стражей, возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.