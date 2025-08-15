Ричмонд
Более миллиона незаконных рублей к зарплате за 2,5 года. Под суд за хищение крупной суммы пойдут директор и бухгалтер сельхозпредприятия Гродненской области

Милиция Гродненщины выявила факты завышения зарплат на миллион рублей.

Источник: Комсомольская правда

Оперативники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненской области выявили факты крупных хищений средств в одной из сельхозорганизаций, сообщает МВД Беларуси.

Они установили, что 38-летний директор предприятия и 50-летняя главный бухгалтер сговорились и незаконно завышали себе зарплаты. Деньги переводили на счет брата бухгалтера, который их обналичивал и передавал сообщникам.

Схема работала 2,5 года и принесла директору и бухгалтеру более одного миллиона рублей. Большую часть суммы руководитель спустил на азартные игры. Сейчас директор и бухгалтер под стражей, возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Мы писали, что правоохранители пресекли коррупционную схему при продаже кормовых добавок в Беларуси: возбуждено 19 уголовных дел против 11 человек.

Кроме того, в Бобруйске возбудили уголовное дело против должностных лиц госпредприятия. Они украли у предприятия новую лавочку и садовые качели.