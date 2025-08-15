Ричмонд
В Башкирии пропавший мужчина обнаружен под каменными завалами

В Башкирии под завалами нашли потерявшегося мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Давлеканово дорожные рабочие случайно нашли мужчину, который пропал около недели назад. Его обнаружили в овраге недалеко от автомобильной трассы и моста, где он находился под слоем камней и веток.

Как сообщили в поисковом отряде «БаРС», пострадавший не мог вспомнить, как оказался в этом месте. На место происшествия оперативно прибыла поисковик, которая организовала работу спасателей и точно определила местонахождение мужчины.

Потерпевшему сразу оказали необходимую медицинскую помощь и связались с его родственниками, которые уже отчаялись найти пропавшего.

