В Башкирии пропавший мужчина обнаружен под каменными завалами

В Давлеканово дорожные рабочие случайно нашли мужчину, который пропал около недели назад. Его обнаружили в овраге недалеко от автомобильной трассы и моста, где он находился под слоем камней и веток.
Как сообщили в поисковом отряде «БаРС», пострадавший не мог вспомнить, как оказался в этом месте. На место происшествия оперативно прибыла поисковик, которая организовала работу спасателей и точно определила местонахождение мужчины.
Потерпевшему сразу оказали необходимую медицинскую помощь и связались с его родственниками, которые уже отчаялись найти пропавшего.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.