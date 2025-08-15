«Минимум 37 укусов». Житель Березинского района умер, пытаясь убрать пчелиное гнездо

Житель агрогородка Богушевичи Березинского района в своем дворе на дереве обнаружил пчелиное гнездо и попросил соседа помочь его убрать. Будучи под влиянием большого количества алкоголя, сосед, не раздумывая, согласился, вышел на улицу и один пошел в соседский двор.
Поскольку мужчина долго не возвращался, хозяин двора вышел на улицу и обнаружил того лежащим на земле без признаков жизни. Мужчина вызвал бригаду скорой медицинской помощи, однако прибывшие медики констатировали смерть 41-летнего мужчины.
В Пуховичский межрайонный отдел ГКСЭ назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно заключению судебных экспертов, смерть мужчины наступила в результате анафилактического шока, вызванного укусами пчел. На теле погибшего были обнаружены следы как минимум 37 укусов насекомых. Судебно-химическое исследование крови трупа также показало наличие этилового спирта в концентрации 3,9 промилле, что может соответствовать тяжелой степени острой интоксикации.
Судебные эксперты напоминают, что при укусах пчел может развиваться общая токсическая реакция, проявляющаяся в виде слабости, головокружения, головной боли, озноба, тошноты, рвоты и повышения температуры. В некоторых случаях множественные укусы могут привести к летальному исходу. Поэтому настоятельно рекомендуется не пытаться самостоятельно удалять пчелиные гнезда, а обращаться за помощью к профессионалам.
К слову, пчелы очень не любят резких запахов. Отправляясь к местам, где живут эти насекомые, не стоит злоупотреблять парфюмерией и алкогольными напитками — их запах пчелы не переносят. Также насекомые не любят резких движений. Если соблюдать правила общения с пчелами, к неприятным последствиям соседство с ними не приводит.