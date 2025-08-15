«Минимум 37 укусов». Житель Березинского района умер, пытаясь убрать пчелиное гнездо

К слову, пчелы очень не любят резких запахов. Отправляясь к местам, где живут эти насекомые, не стоит злоупотреблять парфюмерией и алкогольными напитками — их запах пчелы не переносят. Также насекомые не любят резких движений. Если соблюдать правила общения с пчелами, к неприятным последствиям соседство с ними не приводит.