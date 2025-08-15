Ричмонд
В Башкирии сотрудникам клиники вынесли приговор за мошенничество с медполисами

Сотрудников клиники из Бирска осудили за мошенничество с оплатой по медполисам.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд Башкирии ужесточил наказание руководству клиники «Семейный доктор» за финансовые злоупотребления. Как установило следствие, супруги с 2019 по 2022 год систематически вводили в заблуждение фонд обязательного медицинского страхования.

По данным УФСБ по региону, владельцы медицинского центра искусственно завышали объемы оказанных услуг в системе ОМС. Благодаря фиктивным отчетам им удалось незаконно получить 448 тысяч рублей, которые они оформили как зарплатные выплаты. В действительности 156 пациентов не получали указанных в документах медицинских услуг.

Первоначально Бирский суд ограничился денежными штрафами: 300 тысяч рублей для генерального директора Артура Хафизова и 200 тысяч для его супруги Зульфии. Позже ВС РБ назначили по 1 году и 8 месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком 12 месяцев.

