В Башкирии сотрудникам клиники вынесли приговор за мошенничество с медполисами

Верховный суд Башкирии ужесточил наказание руководству клиники «Семейный доктор» за финансовые злоупотребления. Как установило следствие, супруги с 2019 по 2022 год систематически вводили в заблуждение фонд обязательного медицинского страхования.
По данным УФСБ по региону, владельцы медицинского центра искусственно завышали объемы оказанных услуг в системе ОМС. Благодаря фиктивным отчетам им удалось незаконно получить 448 тысяч рублей, которые они оформили как зарплатные выплаты. В действительности 156 пациентов не получали указанных в документах медицинских услуг.
Первоначально Бирский суд ограничился денежными штрафами: 300 тысяч рублей для генерального директора Артура Хафизова и 200 тысяч для его супруги Зульфии. Позже ВС РБ назначили по 1 году и 8 месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком 12 месяцев.
