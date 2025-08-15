В Башкирии сотрудникам клиники вынесли приговор за мошенничество с медполисами

По данным УФСБ по региону, владельцы медицинского центра искусственно завышали объемы оказанных услуг в системе ОМС. Благодаря фиктивным отчетам им удалось незаконно получить 448 тысяч рублей, которые они оформили как зарплатные выплаты. В действительности 156 пациентов не получали указанных в документах медицинских услуг.