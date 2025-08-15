Ричмонд
Рабочий погиб в лифтовой шахте в столичном бизнес-центре

Инцидент произошел во время того, как 33-летний минчанин производил замеры в лифтовой шахте, на месте происшествия работают следователи.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Рабочий получил смертельные травмы в лифтовой шахте в столичном бизнес-центре, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«По предварительным данным, сегодня днем 33-летний мужчина производил замеры в лифтовой шахте в одном из бизнес-центров столицы. Внезапно кабина начала движение и рабочий оказался зажат между ней и плитой перекрытия», — рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что работники МЧС извлекли мужчину. Бригада скорой помощи провела необходимые реанимационные мероприятия, однако несмотря на это спасти минчанина не удалось.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Все обстоятельства инцидента будут установлены в ходе проверки Первомайским районным отделом СК города Минска. Особое внимание следователи уделят выяснению обстоятельств произошедшего, которые привели к гибели рабочего.

Вчера в Бобруйске также погиб рабочий — трагедия произошла во время работ по демонтажу трубы.