Рабочий погиб в лифтовой шахте в столичном бизнес-центре

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Рабочий получил смертельные травмы в лифтовой шахте в столичном бизнес-центре, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«По предварительным данным, сегодня днем 33-летний мужчина производил замеры в лифтовой шахте в одном из бизнес-центров столицы. Внезапно кабина начала движение и рабочий оказался зажат между ней и плитой перекрытия», — рассказали в СК.
В ведомстве добавили, что работники МЧС извлекли мужчину. Бригада скорой помощи провела необходимые реанимационные мероприятия, однако несмотря на это спасти минчанина не удалось.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Все обстоятельства инцидента будут установлены в ходе проверки Первомайским районным отделом СК города Минска. Особое внимание следователи уделят выяснению обстоятельств произошедшего, которые привели к гибели рабочего.
Вчера в Бобруйске также погиб рабочий — трагедия произошла во время работ по демонтажу трубы.