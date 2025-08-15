Подростки на питбайке пострадали в ДТП в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону двое несовершеннолетних ребят на питбайке пострадали в ДТП с «ГАЗелью». Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла вечером 14 августа на улице Космонавтов. Предварительно, столкновение с фургоном допустил 12-летний юноша за рулем питбайка.
— В результате происшествия пострадали сам водитель двухколесного транспорта и его 14-летний пассажир. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства случившегося, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Родителей просят строго контролировать детей и не допускать их за руль транспорта. Такие ситуации часто заканчиваются серьезными травмами.
