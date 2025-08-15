В центре Волгограда иномарка влетела в отбойник, есть пострадавшие

15 августа 2025 года около полудня произошло на улице Землянского произошла авария, в которой пострадала пассажирка, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. По предварительной информации, предоставленной сотрудниками Госавтоинспекции, водитель, управлявшая автомобилем «Крайслер», потеряла контроль над управлением. Иномарка на полной скорости врезалась в массивный металлический отбойник, разделяющий проезжую часть. Удар был такой силы, что без последствий не обошлось.