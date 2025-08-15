Ричмонд
В центре Волгограда иномарка влетела в отбойник, есть пострадавшие

Пассажирка попала в больницу после ДТП на улице Землянского в Волгограде.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

15 августа 2025 года около полудня произошло на улице Землянского произошла авария, в которой пострадала пассажирка, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. По предварительной информации, предоставленной сотрудниками Госавтоинспекции, водитель, управлявшая автомобилем «Крайслер», потеряла контроль над управлением. Иномарка на полной скорости врезалась в массивный металлический отбойник, разделяющий проезжую часть. Удар был такой силы, что без последствий не обошлось.

Медицинская помощь потребовалась пассажирке «Крайслера». Женщину оперативно доставили в одно из медицинских учреждений Волгограда для обследования и оказания необходимой помощи. Состояние пострадавшей уточняется.

На месте происшествия тут же развернул работу целый штаб: экипажи Госавтоинспекции обеспечивают безопасность движения и выясняют все обстоятельства произошедшего. Параллельно работает следственно-оперативная группа, которой предстоит установить точную картину ДТП и определить виновных в случившемся. Дорожные службы просят водителей быть предельно внимательными на этом участке и по возможности выбирать альтернативные маршруты.