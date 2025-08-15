В Уфе временно ограничат движение у Советской площади

С 15 по 30 августа в Уфе изменят схему движения транспорта в связи с проведением федерального проекта «Дни Армейской культуры». Как сообщили в «Башавтотрансе», будут перекрыты несколько участков дорог в центре города.
Первые ограничения коснутся отрезка улицы Пушкина от Цюрупы до Советской площади. Затем, с 21 по 27 августа, закроют для проезда квартал между Советской улицей и проспектом Ленина, а также часть Советской улицы от Заки Валиди до Пушкина.
Напомним, военно-патриотический форум пройдет в Уфе с 21 по 27 августа. В программе запланировано более 30 различных событий: от выставок и мастер-классов до творческих вечеров.
