В Уфе временно ограничат движение у Советской площади

Первые ограничения коснутся отрезка улицы Пушкина от Цюрупы до Советской площади. Затем, с 21 по 27 августа, закроют для проезда квартал между Советской улицей и проспектом Ленина, а также часть Советской улицы от Заки Валиди до Пушкина.