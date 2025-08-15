Корова подняла на рога 4-летнюю девочку в Павлодарской области

«Владелица крупного рогатого скота установлена и привлечена к ответственности за нарушение правил выпаса скота с наложением штрафа. С ней проведена беседа о недопущении впредь подобных нарушений. Кроме того, потерпевшая сторона оставляет за собой право обратиться в гражданском порядке в суд за возмещением материального ущерба и морального вреда», — сообщили в ДП Павлодарской области.