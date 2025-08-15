Корова подняла на рога 4-летнюю девочку в Павлодарской области

Пост об инциденте появился в социальных сетях. Как рассказала местная жительница, 5 августа сельчанки пытались выгнать бесхозных буренок с огорода и закрыть калитку, но одна из коров забодала ребенка. 4-летняя девочка получила множественные ушибы, ссадины и ушиб почек. Ее госпитализировали. Отец ребенка обратился в полицию.
«Владелица крупного рогатого скота установлена и привлечена к ответственности за нарушение правил выпаса скота с наложением штрафа. С ней проведена беседа о недопущении впредь подобных нарушений. Кроме того, потерпевшая сторона оставляет за собой право обратиться в гражданском порядке в суд за возмещением материального ущерба и морального вреда», — сообщили в ДП Павлодарской области.