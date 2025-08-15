Ричмонд
Взрыв на Рязанском заводе «Эластик». Что известно

Взрыв на рязанском заводе «Эластик» унес жизни пяти человек, более ста пострадали. СК открыл уголовное дело.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило о взрыве и пожаре в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. Агентство уточнило, что здание цеха было полностью разрушено.

МЧС России задействовало на месте происшествия 70 спасателей и 28 единиц техники.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем телеграм-канале, что число погибших в результате ЧП на предприятии составило пять человек, более ста получили травмы.

По словам главы региона, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, включая психологическую. Он также дал поручение главе муниципалитета о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

На месте инцидента был создан штаб по ликвидации последствий, в работе задействованы все ведомства и оперативные службы.

В Следственном управлении СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Как пишет телеграм-канал 112, завод «Эластик» еще в 2019 году получал замечания по пожарной безопасности. Ликвидированный по банкротству промышленный объект вновь был зарегистрирован в 2024 году в статусе акционерного общества. Производством взрывчатых веществ на его территории занимается ООО «Гефест-М», одно из подразделений нового юрлица. По предварительным данным, взрыв прогремел именно в его цеху. 112 также информирует, что «Гефест-М» неоднократно получал замечания по итогам проверок, большинство из которых касались условий труда.