Взрыв на Рязанском заводе «Эластик». Что известно

Как пишет телеграм-канал 112, завод «Эластик» еще в 2019 году получал замечания по пожарной безопасности. Ликвидированный по банкротству промышленный объект вновь был зарегистрирован в 2024 году в статусе акционерного общества. Производством взрывчатых веществ на его территории занимается ООО «Гефест-М», одно из подразделений нового юрлица. По предварительным данным, взрыв прогремел именно в его цеху. 112 также информирует, что «Гефест-М» неоднократно получал замечания по итогам проверок, большинство из которых касались условий труда.