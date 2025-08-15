«Никто не верит, что он изменял». Появились подробности жестокого убийства федерального судьи под Волгоградом

Как сообщили корреспондентам издания родственники погибшего, нападение произошло рядом с работой судьи. По их словам, мужчина якобы сначала заблокировал автомобиль Ветлугина, однако ему удалось выбежать. После чего нападавший догнал жертву, несколько раз ударил прикладом карабина, затем выстрелил и нанёс множественные ножевые ранения — отрезал половой орган и воткнул нож в глазницу. Мужчина скончался на месте.
СМИ писали, что подозреваемый — предположительно, бывший участник СВО, однако в СК эту информацию опровергли, уточнив, что он предприниматель. Судя по открытым данным, Сергей ранее занимался грузоперевозками и состоял в учредителях нескольких компаний.
«Состоятельный человек, предприниматель. Они с Василием близко знакомы были», — рассказала родственница убитого судьи.
Близкие Ветлугина отрицают слухи о его личных отношениях с женой подозреваемого. Супруга предполагаемого убийцы работала вместе с Ветлугиным секретарём. По их словам, судья был женат, воспитывал трёх дочерей и всегда придерживался принципа честного и беспристрастного правосудия.
«У Василия очень хорошая семья. Жена — красавица, у нее модельная внешность. Умная, образованная, молодая. Работает стоматологом… Никто не верит, что он изменял», — делится родственница Ветлугина.
Как сообщил один из знакомых подозреваемого, со своей супругой Сергей был в разводе. Однако якобы преследовал ее, угрожал и избивал. Знакомый Сергея предполагает, что Ветлугин мог заступиться за коллегу и «отсюда всё началось».
Напомним, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью, и незаконном хранении огнестрельного оружия. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.