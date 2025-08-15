Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Никто не верит, что он изменял». Появились подробности жестокого убийства федерального судьи под Волгоградом

Федеральный судья Василий Ветлугин был зверски убит вечером 14 августа в городе Камышине Волгоградской области. По данным издания V1.RU, на него мог напасть 47-летний знакомый по имени Сергей. Следствие считает, что на преступление могла толкнуть ревность.

Кадры убийства федерального судьи Василия Ветлугина в Камышине
18+
Данное видео может содержать ненормативную лексику и/или сцены, связанные с насилием. Контент не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия

Как сообщили корреспондентам издания родственники погибшего, нападение произошло рядом с работой судьи. По их словам, мужчина якобы сначала заблокировал автомобиль Ветлугина, однако ему удалось выбежать. После чего нападавший догнал жертву, несколько раз ударил прикладом карабина, затем выстрелил и нанёс множественные ножевые ранения — отрезал половой орган и воткнул нож в глазницу. Мужчина скончался на месте.

СМИ писали, что подозреваемый — предположительно, бывший участник СВО, однако в СК эту информацию опровергли, уточнив, что он предприниматель. Судя по открытым данным, Сергей ранее занимался грузоперевозками и состоял в учредителях нескольких компаний.

«Состоятельный человек, предприниматель. Они с Василием близко знакомы были», — рассказала родственница убитого судьи.

Близкие Ветлугина отрицают слухи о его личных отношениях с женой подозреваемого. Супруга предполагаемого убийцы работала вместе с Ветлугиным секретарём. По их словам, судья был женат, воспитывал трёх дочерей и всегда придерживался принципа честного и беспристрастного правосудия.

«У Василия очень хорошая семья. Жена — красавица, у нее модельная внешность. Умная, образованная, молодая. Работает стоматологом… Никто не верит, что он изменял», — делится родственница Ветлугина.

Как сообщил один из знакомых подозреваемого, со своей супругой Сергей был в разводе. Однако якобы преследовал ее, угрожал и избивал. Знакомый Сергея предполагает, что Ветлугин мог заступиться за коллегу и «отсюда всё началось».

Напомним, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью, и незаконном хранении огнестрельного оружия. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.