«Никто не верит, что он изменял». Появились подробности жестокого убийства федерального судьи под Волгоградом

Как сообщили корреспондентам издания родственники погибшего, нападение произошло рядом с работой судьи. По их словам, мужчина якобы сначала заблокировал автомобиль Ветлугина, однако ему удалось выбежать. После чего нападавший догнал жертву, несколько раз ударил прикладом карабина, затем выстрелил и нанёс множественные ножевые ранения — отрезал половой орган и воткнул нож в глазницу. Мужчина скончался на месте.