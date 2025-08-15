Ричмонд
Поход в лес едва не обернулся трагедией. Двое сибиряков потерялись во время сбора ягод

МВД Иркутской области: В августе количество потерявшихся в лесу вырастает вдвое.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Тревожная история произошла в Боханском районе — двое жителей села Тихоновка, отправившиеся за ягодами, не вернулись домой вовремя. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, поиски завершились лишь утром следующего дня, когда пропавшие самостоятельно вышли к людям. К счастью, с ними все в порядке.

— С начала августа, когда начинается активный сбор лесных даров, количество потерявшихся в тайге жителей Приангарья увеличивается вдвое. Не углубляйтесь в чащу слишком далеко, выбирайте яркую одежду, которая будет заметна среди деревьев, обязательно берите с собой запас воды, еды и полностью заряженный телефон с портативным аккумулятором, — напоминают в пресс-службе ведомства.

Особенно страшно теряться в одиночку — полицейские настоятельно советуют брать с собой компаньона или собаку. И главное — всегда сообщайте родным, куда именно вы направляетесь и когда планируете вернуться. Эти простые меры предосторожности могут спасти жизнь.