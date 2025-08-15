Поход в лес едва не обернулся трагедией. Двое сибиряков потерялись во время сбора ягод

— С начала августа, когда начинается активный сбор лесных даров, количество потерявшихся в тайге жителей Приангарья увеличивается вдвое. Не углубляйтесь в чащу слишком далеко, выбирайте яркую одежду, которая будет заметна среди деревьев, обязательно берите с собой запас воды, еды и полностью заряженный телефон с портативным аккумулятором, — напоминают в пресс-службе ведомства.