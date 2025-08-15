По делу о задержании Гульнары Юриной полиция в Уфе провела 17 обысков

Напомним, ранее в Следкоме по РБ сообщили, что Юрина обвиняется в том, что в 2023 году, находясь в сговоре с директором ГКЗ «Башкортостан» организовала песенный конкурс по завышенной цене, получив 33,5 млн рублей. При этом ущерб бюджету был причинен на 9,8 млн рублей. Вильдан Яруллин за организацию госконтрактов по завышенной цене находится под арестам с мая этого года.