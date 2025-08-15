По делу о задержании Гульнары Юриной полиция в Уфе провела 17 обысков. Предпринимательница обвиняется в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в рамках расследования проведены 17 обысков в жилых помещениях сотрудников и руководства организации, а также в офисах возможных аффилированных юридических лиц. В результате изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители, жесткие диски, ноутбуки, компьютерная техника, финансовая и учредительная документация, наличные денежные средства, предметы роскоши и драгоценности. Также проведены осмотры личных автомобилей подозреваемых.
Напомним, ранее в Следкоме по РБ сообщили, что Юрина обвиняется в том, что в 2023 году, находясь в сговоре с директором ГКЗ «Башкортостан» организовала песенный конкурс по завышенной цене, получив 33,5 млн рублей. При этом ущерб бюджету был причинен на 9,8 млн рублей. Вильдан Яруллин за организацию госконтрактов по завышенной цене находится под арестам с мая этого года.
Совестким районным судом Уфы предпринимательнице избирается мера пресечения.