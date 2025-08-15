Пожар в воронежском садоводчестве не связан с беспилотниками

В ночь на 16 августа в садоводческом товариществе «Садовод Васо» под Воронежем произошло возгорание одноэтажного частного дома. Инцидент сопровождался серией громких хлопков, которые услышали местные жители.
Первоначально в социальных сетях появились предположения о возможной связи пожара с падением обломков беспилотного летательного аппарата.
Однако в пресс-службе правительства Воронежской области опровергли эту версию, указав, что все БПЛА в районе были уничтожены задолго до происшествия.
По данным МЧС, точная причина возгорания пока не установлена — проводится проверка. Специалисты отмечают, что если бы это были обломки дрона, их бы уже обнаружили. По счастью, жертв и пострадавших нет.
