Пожар в воронежском садоводчестве не связан с беспилотниками

Все дроны уничтожили задолго до происшествия.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 16 августа в садоводческом товариществе «Садовод Васо» под Воронежем произошло возгорание одноэтажного частного дома. Инцидент сопровождался серией громких хлопков, которые услышали местные жители.

Первоначально в социальных сетях появились предположения о возможной связи пожара с падением обломков беспилотного летательного аппарата.

Однако в пресс-службе правительства Воронежской области опровергли эту версию, указав, что все БПЛА в районе были уничтожены задолго до происшествия.

По данным МЧС, точная причина возгорания пока не установлена — проводится проверка. Специалисты отмечают, что если бы это были обломки дрона, их бы уже обнаружили. По счастью, жертв и пострадавших нет.

