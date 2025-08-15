Ричмонд
Обвиняемого в убийстве женщины в Дзержинске взяли под стражу

Суд в Дзержинске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 40-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 48-летней женщины.

Источник: СУ СК Нижегородской области

Об этом стало известно после рассмотрения ходатайства следователя, которое было поддержано прокуратурой, сообщает СУ СК России по Нижегородской области. Мужчина пробудет под арестом в течение двух месяцев. Его обвиняют в убийстве.

Напомним, трагедия произошла в лесополосе в районе реки Воложка. Именно там было обнаружено тело погибшей. В ходе оперативных мероприятий был задержан предполагаемый преступник — житель Дзержинска, который признал вину. Следствие установило, что мужчина напал на незнакомую женщину, задушил ее, нанес ей множественные удары молотком по голове, совершил действия сексуального характера, а затем похитил деньги и скрылся с места преступления. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что женщина работала социальным работником и по вечерам преподавала восточные танцы.