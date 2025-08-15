Обвиняемого в убийстве женщины в Дзержинске взяли под стражу

Напомним, трагедия произошла в лесополосе в районе реки Воложка. Именно там было обнаружено тело погибшей. В ходе оперативных мероприятий был задержан предполагаемый преступник — житель Дзержинска, который признал вину. Следствие установило, что мужчина напал на незнакомую женщину, задушил ее, нанес ей множественные удары молотком по голове, совершил действия сексуального характера, а затем похитил деньги и скрылся с места преступления. Расследование продолжается.