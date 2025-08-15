В Забайкалье раскрыли крупную схему контрабанды леса на 164 миллиона

— С 2018 по 2020 год четверо фигурантов — сам организатор, его 41-летний земляк и двое жителей Забайкалья 33 и 58 лет — скупали незаконно заготовленную древесину. Для легализации груза они подделывали документы, указывая ложные данные о происхождении леса, после чего отправляли его за границу по железной дороге, — рассказывают в агентстве.