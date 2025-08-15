В Забайкалье раскрыли крупную схему контрабанды леса на 164 миллиона

В Забайкалье следователи завершили расследование уголовного дела о незаконном вывозе леса за границу. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональное ЛУ МВДТ, группа преступников, возглавляемая 37-летним иностранцем, пыталась вывезти из России более 16 тысяч кубометров ценной сибирской лиственницы.
— С 2018 по 2020 год четверо фигурантов — сам организатор, его 41-летний земляк и двое жителей Забайкалья 33 и 58 лет — скупали незаконно заготовленную древесину. Для легализации груза они подделывали документы, указывая ложные данные о происхождении леса, после чего отправляли его за границу по железной дороге, — рассказывают в агентстве.
Ущерб составил более 164 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело по статье о контрабанде с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Все обвиняемые ожидают судебного разбирательства, находясь под подпиской о невыезде.
