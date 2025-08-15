Экс-директора парка «Патриот» Ахмедова приговорили к 5 годам за мошенничество

Как выяснило следствие, Ахмедов, бывший замглавы Минобороны Павел Попов и экс-замначальника одного из управлений ведомства Владимир Шестеров с 2022 по 2024 год подделали документы о строительстве в парке «Патриот». Они похитили свыше 25 млн рублей, потратив их на возведение объектов на личном участке генерала Попова.