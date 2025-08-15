Экс-директора парка «Патриот» Ахмедова приговорили к 5 годам за мошенничество

Одинцовский городской суд приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Об этом сообщает ТАСС.
Его также оштрафовали на 300 тысяч рублей и обязали возместить ущерб в 18 млн рублей Минобороны и свыше 7 млн рублей парку «Патриот».
Адвокат Ахмедова заявил, что приговор будет обжалован.
Подсудимый признал вину и заключил сделку со следствием, поэтому его дело слушалось в особом порядке. Это позволило ему получить две трети от максимально возможного срока.
Как выяснило следствие, Ахмедов, бывший замглавы Минобороны Павел Попов и экс-замначальника одного из управлений ведомства Владимир Шестеров с 2022 по 2024 год подделали документы о строительстве в парке «Патриот». Они похитили свыше 25 млн рублей, потратив их на возведение объектов на личном участке генерала Попова.
Ранее к шести годам колонии был приговорен Владимир Шестеров. Он также пошел на сделку со следствием и признал вину. Расследование еще продолжается.