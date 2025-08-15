Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСИН проверит условия в СИЗО Новосибирска после сообщения об укусе «сколопендры» замглавы ГЖИ

Дарья Дерябина заявила, что в одиночной камере ее укусило насекомое, после чего развился отек Квинке.

Дарья Дерябина заявила, что в одиночной камере ее укусило насекомое, после чего развился отек Квинке.

ГУФСИН России по Новосибирской области начал проверку условий содержания в следственном изоляторе, где находилась под стражей заместитель руководителя региональной госжилинспекции Дарья Дерябина, пишет Прецедент.

Чиновницу задержали в июле, и до начала августа она содержалась в одиночной камере. По словам Дерябиной, во время пребывания в СИЗО ее укусило насекомое, которое она опознала как сколопендру. После этого у нее развился отек Квинке.

«ГУФСИН России по Новосибирской области проверяет указанные сведения. По результатам будут приняты решения, предусмотренные действующим законодательством», — сообщили изданию «Прецедент» в ведомстве.