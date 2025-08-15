Жительница Новополоцка создала финансовую пирамиду и получила 1,8 млн рублей

Прокуратура Новополоцка направила в суд уголовное дело в отношении местной предпринимательницы, которой инкриминировано мошенничество в особо крупном размере, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.
Молодая женщина с октября 2021 года по июль 2024 под предлогом развития бизнеса завладела деньгами 21 человека на общую сумму свыше 1,8 миллиона рублей.
Предлоги выманить деньги были разными, в то числе инвестирование. При этом она предлагала высокие проценты за капиталовложения.
Но фигурантка дела скрыла от своих инвесторов факты ранее взятых и невозвращенных денег, а также неоплаченные долги перед продавцами из России.
Для создания видимости благополучия своих финансов некоторым кредиторам женщина все же выплачивала небольшие проценты, убеждая их не только передавать ей новые суммы денег, но и вовлекать в мошенническую схему своих друзей и знакомых.
Полученные деньги молодая девушка расходовала на личные нужды. Суда она будет ждать, заключенная под стражу.
Кстати, под суд за хищение крупной суммы пойдут директор и бухгалтер сельхозпредприятия Гродненской области: более миллиона незаконных рублей к зарплате за 2,5 года.
