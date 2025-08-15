В Ростовской области задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты

В Каменском районе Ростовской области раскрыли кражу с банковского счета. Детали рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.
Как отметили в полиции, на след подозреваемого правоохранители вышли всего за двое суток. Сначала в отдел обратился местный житель, он рассказал, что с его карты пропали деньги. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).
Оперативники начали розыск и в итоге задержали 35-летнего электромонтажника, приехавшего на заработки в Каменск-Шахтинский. На допросе мужчина сознался в содеянном. Он также признался, что совершил 14 покупок в разных магазинах и кафе города на общую сумму в 35 тысяч рублей.
— Задержанный возместил весь ущерб, вернув потерпевшему полную сумму, — добавили в МВД.
