В Ростовской области задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты

Как отметили в полиции, на след подозреваемого правоохранители вышли всего за двое суток. Сначала в отдел обратился местный житель, он рассказал, что с его карты пропали деньги. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).