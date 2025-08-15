Проверки назначены после смерти двух младенцев при родах в Акмолинской области

"Один случай младенческой смертности в Атбасаре, второй в Кокшетау. Обращения зарегистрированы и материалы направлены для проведения экспертизы в Комитет медицинского и фармацевтического контроля, по итогам заключения будет принято процессуальное решение, — сообщили КазТАГ в департаменте полиции Акмолинской области.
В ведомстве воздержались от подробностей ЧП, и оценки действий медицинских работников. Известно, что в одном случае роженица приехала из Зеренды в Кокшетау. Во втором эпизоде в Атбасаре родители обвиняют акушера, якобы он сильно надавил на плод и это возможно привело к его смерти.
В управлении здравоохранения факт гибели младенцев подтвердили, и добавили, что по этим фактам сейчас назначена служебная проверка.