230 человек эвакуировали из «Города спорта» в Краснодаре из-за возгорания

Из-за возгорания обшивки стены в здании спортивного комплекса «Чемпион» краснодарского «Города спорта» пришлось эвакуировать 230 человек, в том числе 140 детей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.