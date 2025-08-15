230 человек эвакуировали из «Города спорта» в Краснодаре из-за возгорания

Из-за возгорания обшивки стены в здании спортивного комплекса «Чемпион» краснодарского «Города спорта» пришлось эвакуировать 230 человек, в том числе 140 детей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
Сообщение о возгорании на Пригородной улице поступило к диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 16 часов 43 минуты.
В 16:44 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.
Прибывшие через 9 минут к месту чрезвычайной ситуации первые подразделения спасателей установили, что произошло возгорание обшивки стены на площади 10 кв. м.
В ликвидации пожара участвовали и 39 огнеборцев и 15 спецмашин.
Возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Дознаватели проводят проверку.