Глава Крыма наградил спасавших Олега Зубкова людей

Первой на помощь директору кинулась пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина. Она пыталась отогнать льва на электрокаре, но хищник утащил свою жертву под мост. Вооружившись ведром и пластиковым совком, Алексагина смело пошла на льва и в итоге отпугнула его. На помощь пострадавшему пришел турист из Ростовской области Алексей Данилов: он спрыгнул с мостика и помог затащить тяжело раненного Зубкова в салон электромобиля.