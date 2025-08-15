Ричмонд
Глава Крыма наградил спасавших Олега Зубкова людей

Награда вручена за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга.

Источник: Аргументы и факты

Глава Крыма Сергей Аксенов наградил медалью «За мужество и доблесть» пресс-секретаря сафари-парка «Тайган» Татьяну Алексагину и посетителя парка Алексея Данилова, бросившегося на помощь травмированному львом владельцу и директору «Тайгана» Олегу Заубкову. Соответствующий указ опубликован на сайте главы республике.

Оба награждены, как отмечается в документе, «за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга, и в связи с Днем Государственного флага Российской Федерации».

Как сообщалось, 22 июня в крымском сафари-парке «Тайган» во время кормления львов в саванне на владельца парка Олега Зубкова напал молодой лев. Он вцепился зубами в шею и таскал Зубкова несколько минут.

Первой на помощь директору кинулась пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина. Она пыталась отогнать льва на электрокаре, но хищник утащил свою жертву под мост. Вооружившись ведром и пластиковым совком, Алексагина смело пошла на льва и в итоге отпугнула его. На помощь пострадавшему пришел турист из Ростовской области Алексей Данилов: он спрыгнул с мостика и помог затащить тяжело раненного Зубкова в салон электромобиля.

